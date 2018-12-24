Посольство отреагировало на публикацию в Times данных российских журналистов

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Официальный представитель российского посольства в Лондоне выразил мнение, что публикация британской газетой The Times личных данных российских журналистов эдинбургского бюро Sputnik должна привлечь внимание ОБСЕ, передает РИА «Новости».

По его словам, поступок британской газеты повторяет «лучшие традиции» украинской базы данных «Миротворец».

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Он также отметил, что призыв члена шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона лишить активов российский телеканал RT и агентство Sputnik свидетельствуют «об оказании давления на российские СМИ по всем возможным каналам».

«Полагаем, что публикация личных данных журналистов, в «лучших традициях» одиозного киевского сайта «Миротворец», призывы конфисковать имущество СМИ — должны также привлечь внимание ОБСЕ», — считает представитель дипмиссии.

Он добавил, что британские консерваторы пользуются любой возможностью «нарушить международные обязательства и правила работы СМИ в цивилизованном мире».

Ранее сообщалось, что Times по примеру «Миротворца» опубликовала данные сотрудников российских СМИ.