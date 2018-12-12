Трамп допустил вмешательство в дело задержанного финдиректора Huawei

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность вмешательства в дело задержанного в Канаде финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, передает Reuters.

По словам главы государства, он будет руководствоваться интересами страны.

«…если я сочту, что это хорошо для того, чтобы точно стать крупнейшей торговой сделкой из когда-либо заключенных <...>, я определенно вмешаюсь», — заявил Трамп.

Ранее суд в Канаде решил выпустить финдиректора Huawei под залог. Сумма залога составит около $7,5 млн, из которых $5 млн нужно будет внести наличными. По словам ее адвоката, Ваньчжоу не будет скрываться от правосудия, так как это бы опозорило ее семью, компанию и сам Китай.