Россиянам рассказали, из чего складывается зарплата

Заработная плата официально трудоустроенных россиян складывается из трех частей – оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова.

«Оклад – это фиксированная часть зарплаты. К компенсационным выплатам относятся доплаты и надбавки компенсационного характера за разъездной характер работы, ненормированный рабочий день, труд в особых климатических условиях, за «вредность». В стимулирующие выплаты входят премии, бонусы, надбавка за стаж или высокую квалификацию», — пояснила эксперт.

По ее словам, зарплата не может быть ниже федерального МРОТ: 1 января 2024 года он составляет 19 242 рублей. Моргунова уточнила: нужно учитывать и региональные соглашения, в которых минимальный размер зарплаты может быть установлен в размере, который отличается от МРОТ, и «северные» надбавки.

Моргунова отметила, что есть еще один учитываемый показатель при установлении минимальной зарплаты — среднеотраслевой уровень зарплат (это официальный статистический показатель). Зачастую именно с ним налоговая сравнивает зарплату с рынком по данным отчетности и вызывает руководителей компаний на зарплатные комиссии.

«Сотрудникам рекомендуется изучать положение об оплате труда и социальный пакет, предлагаемый работодателем. Часто он включает разные виды материальной помощи, которую работник не использует, потому что не знает, что она предусмотрена», — посоветовала Моргунова.

Вопрос о повышении зарплаты эксперт рекомендовала поднимать в периоды планирования бюджета на будущий период. Как правило, это ноябрь — декабрь (если бюджет закладывается на год) или в последние два месяца в конце каждого полугодия, уточнила Моргунова.

До этого россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты.

Ранее в HeadHunter назвали три сферы с зарплатой от 500 тысяч рублей в мае.