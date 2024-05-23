Россиянам рассказали, могут ли их уволить по старости

В российском трудовом кодексе не предусмотрено увольнение персонала по инициативе работодателя в связи с выходом на пенсию или по старости. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«Одной из наиболее уязвимых категорий работников становятся лица предпенсионного возраста (50-55 лет) и пенсионного возраста. Необоснованное увольнение работника, достигшего предпенсионного возраста, влечет за собой применение уголовной ответственности (штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов – «Газета.Ru»)», — отметила Рогалева.

По ее словам, по инициативе руководства работник предпенсионного или пенсионного возраста может быть уволен из-за сокращения штата или численности персонала компании, и это единственный легальный вариант расторжения договора с таким сотрудником.

Рогалева сказала, что работник вправе уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Юрист уточнила, что сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не позднее, чем за две недели в письменной форме, и уйти с работы в обозначенный срок.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла.

Россиянам рекомендовали обращаться за назначением пенсии заранее.