Стало известно, производителям какой страны СНГ больше всего доверяют россияне

Абсолютным лидером по уровню доверия производителям среди стран СНГ стала Белоруссия. 71% опрошенных россиян доверяют белорусским компаниям. Это следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

По 20% и 19% опрошенных россиян доверяют производителям из Армении и Казахстана, по 13% — из Азербайджана и Молдавии. Еще 12% респондентов выделили Узбекистан, по 6% — Киргизию и Таджикистан. Оставшиеся 5% назвали Туркмению.

«Картофель и молочные продукты — две наиболее яркие продуктовые ассоциации с Белоруссией у россиян. Несколько реже ассоциации возникают с мясной продукцией — в основном, с колбасными изделиями», — прокомментировали в пресс-службе центра.

Там уточнили, что такие ассоциации характерны, прежде всего, для жителей центра России старше 45 лет.

В пресс-службе сказали, что часто россияне выделяли белорусскую одежду — прежде всего, нижнее белье, носки. Причем если с продуктами питания сильнее всего ассоциации были у жителей, географически близких к центру и северо-западу, то с одеждой — одинаково характерны для всех регионов России, уточнили в пресс-службе.

В то же время Белоруссия относится к странам с наиболее сильным ассоциативным разрывом между поколениями потребителей. В пресс-службе сказали, что молодежь, в отличие от более зрелых россиян, знает о флагманских продуктах соседней страны крайне мало.

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет в 72 регионах. Опрос подразумевал вариативность ответов.

Ранее сообщалось, что в России подорожал набор продуктов для окрошки.