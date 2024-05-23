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Инвестстратег спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Инвестстратег Бахтин: курс доллара может упасть до 89,5 рублей на будущей неделе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Начало будущей недели может стать пиковым периодом укрепления рубля. Курс доллара еще может погостить ниже 90 рублей и, возможно, даже дотянуться до 89,5 рубля, а евро – опуститься под 98 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Компании продают на рынке дополнительные объемы валюты перед налоговыми платежами, основные из которых пройдут 28 мая. Мы не ждем заметного ослабления рубля после 28 мая. Курс доллара, вероятнее всего, вернется ближе середине диапазона 90-92 рубля, евро — поближе к 99 рублям», — отметил Бахтин.

По его словам, на стороне рубля – относительно комфортная стоимость нефти, накопительный эффект от жесткой денежно-кредитной политики, нормы обязательной репатриации и продажи экспортной выручки, ежедневные интервенции ЦБ. Кроме того, отдельные экспортеры приобретают рубли под выплату дивидендов. Бахтин добавил, что текущие факторы давления на российскую валюту – повышенные бюджетные траты, санкционные ограничения на экспортные доходы, острая геополитика, сезонный спрос на валюту со стороны населения.

На закрытии торгов Мосбиржи 22 мая курс доллара составил 90,06 рубля, евро --98,36 рубля. С утра 23 мая американская валюта стоит 90,22 рубля, европейская – 97,65 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как спрогнозировать курс валют.

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