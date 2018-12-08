СМИ узнали, почему арестовали финдиректора Huawei
Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу арестовали в Канаде по запросу США из-за обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Vancouver Star.
По данным издания, представитель генерального прокурора Канады настаивает на продлении ареста Ваньчжоу.
Реклама
Как отмечается, финдиректора Huawei, в частности, обвиняют в работе с Ираном в обход санкций США.
При это в США Ваньчжоу грозит до 30 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо отреагировал на задержание финдиректора Huawei.