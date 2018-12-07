Доля интернет-пользователей на Земле к концу года впервые превысит 50%

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К концу 2018 года доступ к интернету получат 3,9 млрд человек, или 51,2% жителей Земли. Об этом говорится в сообщении Международного союза электросвязи.

Как отмечается, впервые в истории более половины населения планеты получат доступ к интернету.

«К концу 2018 года мы преодолеем 50%-ый рубеж числа интернет-пользователей. Это важный шаг на пути к более широкому глобальному информационному обществу. Однако слишком много людей во всем мире все еще ждут, чтобы воспользоваться преимуществами цифровой экономики», — сказал генсек Союза Хоулинь Чжао.

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Сообщается, что за 13 лет доля жителей с доступом в сеть в странах Африки выросла с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году. В развитых странах процент интернет-пользователей вырос с 51,3% до 80,9%, в развивающихся — с 7,7% до 45,3%.

По данным союза, в странах СНГ уровень проникновения интернета в среднем составляет 71,3%, в странах Европы — 79,6%.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес интернет-аудитории за всю историю.