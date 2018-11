Цукерберг ответил на обвинения в пособничестве России

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ответил на обвинения издания The Times в пособничестве компании дезинформационным операциям со стороны России, передает газета The New York Times.

По его словам, сама идея того, что Facebook «прикрывал что-то», была неправильной. Сообщается, что при этом он даже использовал в речи бранное слово.

Цукерберг заявил, что некоторые обвинения в адрес Facebook, появлявшиеся в последние 18 месяцев, действительно имели под собой основания.Однако расследование The Times является «абсолютно несправедливым» и «абсолютно неверным».

