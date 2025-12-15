В Узбекистане официально объявили о переходе российской теннисистки

Федерация тенниса Узбекистана сообщила о том, что 22-летняя уроженка Москвы Полина Кудерметова на соревнованиях будет представлять их страну.

«Переход Кудерметовой стал значимым усилением для узбекского теннис <...> Присоединение Полины Кудерметовой — важный шаг в развитии женского тенниса Узбекистана и укрепление национальной сборной в преддверии крупных международных стартов», — указали в пресс-службе.

Кудерметова имеет в своем активе девять разрядов титулов ITF в одиночном разряде, включая турниры уровня W50 в Индоре 2024 года и W40 в Астане 2023 года. В 2025 году обыграл теннисистку из топ-10 Дарью Касаткину в Брисбене. Ее старшая сестра Вероника Кудерметова — российская теннисистка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мария Шарапова на видео показала, как учит сына цветам на русском языке.