Сразу в двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово и Калуги сняли временные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Как уточняется, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Жуковский (Раменское) ограничения также сняты. Помимо Жуковского ограничения вводили в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Последний возобновил свою работу в 9:13 по московскому времени.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву.