WP: Ассанжу предъявили обвинения в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/11874025/RTX6D02I-pic905-895x505-50654.jpg">

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу были предъявлены обвинения, пишет The Washington Post.

Сообщается, что министерство юстиции США не планировало раскрывать информацию об обвинениях в отношении Ассанжа, однако помощник прокурора непреднамеренно раскрыл эту информацию, упомянув в одном из служебных документов о необходимости хранить обвинения, выдвинутые против Ассанжа в тайне, пока он не будет арестован.

Реклама

Отмечается, что предъявленные Ассанжу обвинения могут сыграть существенную роль в деле о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Ранее сообщалось, что США готовятся предъявить обвинения Ассанжу.