Роскомнадзор назвал дату встречи с представителями Google
Руководство Роскомнадзора планирует провести встречу с представителями компании Google, темой которой станет исполнение российского законодательства, передает РИА «Новости».
«Завтра состоится в Роскомнадзоре встреча с менеджером компании Google, который приезжает обсуждать, в том числе, этот вопрос. В своем письме компания Google считает, что они российское законодательство выполняют. Мы считаем, что они его не выполняют, потому что компания Google не подключилась к интерфейсу, через который выгружается единый реестр запрещенной информации…», — сказал глава ведомства Александр Жаров.
По его словам, к компании также есть вопросы о локализации баз персональных данных россиян, удалении конкретных сайтов с запрещенной информацией, которые находятся в реестре, и т.д.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует Google за ссылки на запрещенные сайты.