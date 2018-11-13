Роскомнадзор назвал дату встречи с представителями Google

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Руководство Роскомнадзора планирует провести встречу с представителями компании Google, темой которой станет исполнение российского законодательства, передает РИА «Новости».

«Завтра состоится в Роскомнадзоре встреча с менеджером компании Google, который приезжает обсуждать, в том числе, этот вопрос. В своем письме компания Google считает, что они российское законодательство выполняют. Мы считаем, что они его не выполняют, потому что компания Google не подключилась к интерфейсу, через который выгружается единый реестр запрещенной информации…», — сказал глава ведомства Александр Жаров.

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По его словам, к компании также есть вопросы о локализации баз персональных данных россиян, удалении конкретных сайтов с запрещенной информацией, которые находятся в реестре, и т.д.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует Google за ссылки на запрещенные сайты.