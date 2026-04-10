В России предсказали протесты по итогам выборов в Венгрии

Вероятнее всего, разрыв в голосах между правящей венгерской партией премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и оппозиционной партией «Тиса» будет очень небольшим, что может привести к протестам по итогам выборов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Несмотря на то, что сейчас большинство опросов предсказывают победу «Тисы», скорее всего, венгров ждет сценарий, когда обе лидирующие партии получат примерно одинаковое количество голосов. Это создаст огромное поле возможностей для спекуляций. Проигравшая партия может обвинить выигравшую в сфабрикованных результатах и вывести свой электорат на улицы», — сказал собеседник.

В Венгрии достаточно сложная избирательная система, отметил политолог. Половина парламента избирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. В первом случае преимущество имеет «Тиса», а во втором, особенно в сельских районах, — «Фидес», пояснил Топорнин.

«Кроме того, за пределами Венгрии проживает достаточно большое количество венгров, которые также имеют право голосовать на выборах. Венгры проживают на Украине, в Румынии, в Австрии и Словакии. Все прошлые выборы эта группа с достаточно серьезным преимуществом голосовала за Орбана. Им нравится сильная страна, которая может выступать против Брюсселя. Именно эта группа электората может обеспечить решающий перелом», — заключил Топорнин.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По оценкам экспертов, многие представители Евросоюза заинтересованы в проигрыше Орбана и сделают все, чтобы прекратить его 16-летнее правление.

Ранее в России рассказали о неудачных попытках ЕС использовать русофобию на выборах в Венгрии.