Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В России предсказали протесты по итогам выборов в Венгрии

Bernadett Szabo/Reuters

Вероятнее всего, разрыв в голосах между правящей венгерской партией премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и оппозиционной партией «Тиса» будет очень небольшим, что может привести к протестам по итогам выборов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Несмотря на то, что сейчас большинство опросов предсказывают победу «Тисы», скорее всего, венгров ждет сценарий, когда обе лидирующие партии получат примерно одинаковое количество голосов. Это создаст огромное поле возможностей для спекуляций. Проигравшая партия может обвинить выигравшую в сфабрикованных результатах и вывести свой электорат на улицы», — сказал собеседник.

В Венгрии достаточно сложная избирательная система, отметил политолог. Половина парламента избирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. В первом случае преимущество имеет «Тиса», а во втором, особенно в сельских районах, — «Фидес», пояснил Топорнин.

«Кроме того, за пределами Венгрии проживает достаточно большое количество венгров, которые также имеют право голосовать на выборах. Венгры проживают на Украине, в Румынии, в Австрии и Словакии. Все прошлые выборы эта группа с достаточно серьезным преимуществом голосовала за Орбана. Им нравится сильная страна, которая может выступать против Брюсселя. Именно эта группа электората может обеспечить решающий перелом», — заключил Топорнин.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По оценкам экспертов, многие представители Евросоюза заинтересованы в проигрыше Орбана и сделают все, чтобы прекратить его 16-летнее правление.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
