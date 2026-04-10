Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Пенсионер пытался сжечь отдел полиции в Амурской области

В Амурской области пенсионер пытался сжечь отдел полиции и попал на видео

В Амурской области полиция задержала 62-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге крыльца отдела внутренних дел в Свободном. Об этом сообщает Amur Life.

Инцидент произошел в городе Свободном и попал на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SVB NEWS, видно, как полыхает вход в отделение полиции, а от горящего здания удаляется одетый в черное мужчина.

Личность подозреваемого установили быстро, им оказался 62-летний местный житель, мужчину задержали. Мотивы его поступка устанавливаются. За подобное преступление грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пенсионерка пыталась поджечь заправку. Пожилая женщина подошла к топливораздаточной колонке и бросила в нее бутылку с горючей жидкостью. Пострадавших нет. Поджигательницу задержали, ею оказалась 62-летняя местная жительница. По данным следствия, на преступление женщину могли толкнуть неизвестные, с которыми она общалась по телефону.

Ранее жителя Ростовской области осудили на 13 лет за теракт на железной дороге.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
