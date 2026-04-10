Пенсионер пытался сжечь отдел полиции в Амурской области

В Амурской области пенсионер пытался сжечь отдел полиции и попал на видео

В Амурской области полиция задержала 62-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге крыльца отдела внутренних дел в Свободном. Об этом сообщает Amur Life.

Инцидент произошел в городе Свободном и попал на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SVB NEWS, видно, как полыхает вход в отделение полиции, а от горящего здания удаляется одетый в черное мужчина.

Личность подозреваемого установили быстро, им оказался 62-летний местный житель, мужчину задержали. Мотивы его поступка устанавливаются. За подобное преступление грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пенсионерка пыталась поджечь заправку. Пожилая женщина подошла к топливораздаточной колонке и бросила в нее бутылку с горючей жидкостью. Пострадавших нет. Поджигательницу задержали, ею оказалась 62-летняя местная жительница. По данным следствия, на преступление женщину могли толкнуть неизвестные, с которыми она общалась по телефону.

Ранее жителя Ростовской области осудили на 13 лет за теракт на железной дороге.