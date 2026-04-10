«Маленькими шажками»: в РСПП дали прогноз по снижению ключевой ставки Центробанком

Ускорение инфляции, которое сейчас можно наблюдать, не является устойчивым трендом, поэтому Центробанк продолжит снижение ключевой ставки маленькими шажками. Об этом заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин, передает ТАСС.

По его словам, на ближайшем заседании ключевая ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов, поскольку Центробанку нужно сейчас «демонстрировать тенденцию на снижение ставки и демонстрировать успехи своей ДКП».

«Поэтому вот этими мелкими, на 50 базисных пунктов, шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозным 13% к концу года», — сказал Шохин.

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 апреля. Предыдущее заседание прошло 20 марта. Тогда в ЦБ приняли решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых.

Регулятор заявил, что экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. При этом в январе – феврале рост цен в среднем составил 10,2%. Устойчивые показатели текущего роста цен, как заявили в ЦБ, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год, однако выросла неопределенность со стороны внешних условий.

Ранее в России назвали рубль излишне крепким.

 
