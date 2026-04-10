Тренер «Зенита» призвал меньше говорить о судействе

Семак: хочется, чтобы мы больше говорили о футболе, чем о судействе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак призвал больше вести разговор о футболе, а не об арбитрах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Черников не является системообразующим игроком, его есть кем заменить. Вопрос в том, кто из российских игроков появится — или Кривцов, или Пальцев. В этом будет определенная ротация. Остальные позиции понятны. Черников удаляется достаточно много — такой у него стиль игры. Но хочется, чтобы мы больше говорили о футболе, чем о судействе», — сказал Семак.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

