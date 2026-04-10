Зюганов поддержал идею вернуть пионеров и октябрят

Зюганов согласился с идеей о необходимости вернуть систему октябрят и пионеров

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею депутата Госдумы Михаила Матвеева о необходимости вернуть систему пионеров и октябрят. Он напомнил также, что партия в течение долгого времени принимает в пионеры детей.

«Михаил правильно сказал, развивать надо активнее, поддерживать пора [систему октябрят и пионеров]», — подчеркнул политик.

Зюганов напомнил, что уже 10 лет подряд КПРФ принимает в пионеры от пяти до шести тысяч детей.

«Вообще, детско-юношеское движение развивается довольно успешно <...> Мы это развиваем давно и успех [есть]. Вот сейчас с нами пионеры были, только что возложили цветы к тем, кто создал космическую эпоху – Королев, Курчатов, Келдыш – три гения, которые создали ракетно-ядерный паритет, Гагарин со своими друзьями, полководцы, которые обеспечили нам победу», — сказал глава фракции КПРФ.

9 апреля депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о необходимости восстановить систему октябрят – пионеров – комсомольцев. Он добавил, что советская система была продуманной и имела идеологическую составляющую. Это, по мнению Матвеева, скорее плюс, поскольку та прививала детям важные жизненные ценности.

