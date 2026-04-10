Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зюганов поддержал идею вернуть пионеров и октябрят

Зюганов согласился с идеей о необходимости вернуть систему октябрят и пионеров
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею депутата Госдумы Михаила Матвеева о необходимости вернуть систему пионеров и октябрят. Он напомнил также, что партия в течение долгого времени принимает в пионеры детей.

«Михаил правильно сказал, развивать надо активнее, поддерживать пора [систему октябрят и пионеров]», — подчеркнул политик.

Зюганов напомнил, что уже 10 лет подряд КПРФ принимает в пионеры от пяти до шести тысяч детей.

«Вообще, детско-юношеское движение развивается довольно успешно <...> Мы это развиваем давно и успех [есть]. Вот сейчас с нами пионеры были, только что возложили цветы к тем, кто создал космическую эпоху – Королев, Курчатов, Келдыш – три гения, которые создали ракетно-ядерный паритет, Гагарин со своими друзьями, полководцы, которые обеспечили нам победу», — сказал глава фракции КПРФ.

9 апреля депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о необходимости восстановить систему октябрят – пионеров – комсомольцев. Он добавил, что советская система была продуманной и имела идеологическую составляющую. Это, по мнению Матвеева, скорее плюс, поскольку та прививала детям важные жизненные ценности.

Ранее внук Зюганова рассказал, когда пойдет на выборы в Госдуму.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!