Двухлетний ребенок выпил «Белизну», пока мать мыла полы

В Бузулуке двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением после того, как выпил концентрированное чистящее средство. Об этом сообщает kp.ru.

Мать занималась уборкой в квартире, ребенок играл в комнате, пробрался проник в ванную, где стоял открытый флакон с «Белизной». Мальчик сделал глоток из бутылки.

Женщина оперативно вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает, его состояние оценивают как стабильное. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

До этого в Приморье мальчик перепутал средство для труб с колой и провел в больнице 11 дней. Медики оценили его состояние как тяжелое. У пациента обнаружили химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, а также интоксикацию.

Ранее двухлетний ребенок выпил средство для мытья кистей и оказался в больнице.