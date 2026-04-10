Раскрыт мессенджер, в котором мировые лидеры обсуждают вопрос Украины

Главы государств обсуждают ключевые темы, в том числе украинский вопрос, в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью телеканалу ITV.

«Есть много групп в WhatsApp с мировыми лидерами. Мы были вынуждены создать различные группы, особенно для обсуждения таких тем, как Украина, чтобы держать связь друг с другом», — сказал политик.

Он также признался, что не является «любителем WhatsApp». Вместо мессенджера предпочитает беседы по телефону или личные встречи. Отвечая на вопрос о том, кто из мировых политиков больше всех любит переписываться, Стармер назвал президента Финляндии Александра Стубба.

До этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что функция шифрования в WhatsApp на самом деле не защищает переписку пользователей и является крупнейшим обманом за всю историю. По его мнению, миллиарды людей, использующих данный мессенджер, были введены в заблуждение ложными обещаниями о полной защите переписки.

Ранее Telegram перестал работать на некоторых моделях iPhone.