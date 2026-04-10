Россиян предупредили о мошеннической схеме «перерасчета» коммунальных платежей

Мошенники рассылают россиянам сообщения под предлогом перерасчета коммунальных платежей за электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые абоненты! Сообщаем, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по электроэнергии», — говорится в рассылаемых сообщениях.

Отмечается, что мошенники предлагают после получения сообщения «завершить работы по перерасчету коммунальных платежей».

Согласно отработанной схеме, они требуют, чтобы абоненты, у которых есть вопросы или причины для уточнения начислений, «как можно скорее предоставили запрашиваемую личную информацию» для доступа к их данным. После этого начинается второй этап мошеннической схемы, в ходе которого якобы сотрудники силовых ведомств рассказывают своим жертвам о взломанных банковских счетах.

До этого стало известно, что россиян ожидают массовые обманы, в частности фишинговые рассылки и ложные предложения о покупках со скидками, перед Пасхой.

Ранее эксперт Т-Банка рассказал, как мошенники крадут деньги через письма.

 
