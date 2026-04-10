Путин заявил, что ядерный щит обеспечивает суверенитет России

Президент России Владимир Путин заявил, что в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита России, это позволяет обеспечить безопасность и суверенитет РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.

О роли ядерного щита Путин упомянул в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики.

«Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России», — говорится в послании.

В декабре Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой другой ядерной державы. Он отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Вооруженные силы страны стали совершенно другими. По словам президента, Россия вернула себе статус полного суверенитета. Российский лидер уточнил, что у страны появилось новое оружие и новые средства поражения, которых «нет ни у кого в мире, и не скоро еще появится».

Ранее Путин назвал безусловный приоритет России.