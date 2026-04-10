Лукашенко пригласил иностранцев на учебу в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал иностранцев получать образование в республике. Об этом пишет «БелТА».

В пятницу, 10 апреля, глава государства принял участие в церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств в Минске. Среди участников была и дипломат из Шри-Ланки Шобини Каушала Гунасекера, в связи с чем белорусский лидер высказался об отношениях между двумя странами.

«Отношения со Шри-Ланкой — пример того, что вашим странам может дать сотрудничество с Белоруссией в образовательной сфере. Каждый пятый врач на Шри-Ланке окончил белорусский вуз», — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что Минск с учетом имеющегося успешного опыта приглашает иностранцев на учебу в вузах республики. При этом президент подчеркнул, что образование можно получить не только по медицинским специальностям, но также по аграрным, гуманитарным, инженерным и другим.

Осенью прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Российского совета по международным делам сообщила, что за последние годы в вузах на территории РФ значительно увеличилось количество иностранных студентов. Как следует из отчета, наибольшим спросом российское высшее образование пользуется у граждан Казахстана, Туркмении, КНР, Узбекистана, Индии, Египта и Ирана.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ обновило правила поступления в вузы в 2026 году.

 
