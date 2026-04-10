В Ленобласти подростка обвиняют в теракте на ж/д путях

Подросток из Ленинградской области, совершивший поджог нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры, обвиняется в совершении теракта. Об этом сообщило Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в канале на платформе Мах.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России предъявлено обвинение 16-летнему жителю Ленинградской области в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 205 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что юноша после переписки с неизвестным поджег пять релейных шкафов сигнализации и автоматической блокировки перегона, а также два батарейных шкафа неподалеку от станции Токсово Всеволожского района. Свои действия он снимал для отчета.

Правоохранители намерены ходатайствовать об аресте фигуранта, добавили в ведомстве. Назначены экспертизы. Также специалисты устанавливают причины, по которым подросток пошел на преступление.

