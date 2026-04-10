Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В России рассказали о неудачных попытках ЕС использовать русофобию на выборах в Венгрии

Политолог Энтина: ЕС не удалось сыграть антироссийскую карту на выборах в Венгрии
Bernadett Szabo/Reuters

Брюссель не скрывает своих попыток вмешаться в предвыборный процесс в Венгрии, но на этот раз представителям Евросоюза не удалось успешно разыграть антироссийскую карту, которую они часто используют. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, доктор политических наук Екатерина Энтина.

«Нынешняя предвыборная кампания в Венгрии отличается беспрецедентным количеством всевозможных скандалов. Борющиеся стороны используют все инструменты, чтобы повлиять на итоги воскресного голосования. При этом население скорее негативно реагирует на все призывы оппозиции отказаться от российских энергоресурсов. Это наглядно показывает, что попытки оппозиции сыграть на антироссийской повестке провалились», — сказала эксперт.

По ее словам, в сегодняшнем венгерском обществе сильных антироссийских настроений нет, поэтому оппозиция не может выгодно использовать аргументацию по снижению зависимости от тех же российских энергоресурсов.

«Венгерское общество, как и большая часть европейских обществ на сегодняшний день, в первую очередь думает о своем кармане и о своем ближайшем будущем, а отказ от российского газа может негативно повлиять на уровень жизни в стране. Даже открытые угрозы Брюсселя не работают, так как укрепляют ядерный электорат Виктора Орбана, который в целом настроен на усиление позиций Будапешта внутри Евросоюза», — заключила Энтина.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По оценкам экспертов, многие представители Евросоюза заинтересованы в проигрыше Орбана и сделают все, чтобы прекратить его 16-летнее правление.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!