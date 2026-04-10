Женщина открыла школу «традиционной жены», чтобы помогать спасать браки

Британка запустила онлайн-школу, в которой обучает женщин «традиционной роли жены». За курс из семи заранее записанных видео она берет £330, пишет The Sun.

Идея проекта появилась после свадьбы в декабре 2025 года. По словам Лауры, именно муж предложил ей обучать других женщин тому, как быть «поддерживающей и покорной супругой».

В программе курса — темы о целях брака, ведении домашнего хозяйства, скромности, общении с мужем и подчинении его решениям. Лаура придерживается взглядов на семейные роли в духе 1950-х годов: мужчина обеспечивает семью и принимает ключевые решения, а женщина занимается домом и детьми.

По ее словам, после замужества она ушла с работы коуча по отношениям и полностью передала мужу контроль над финансами и бытовыми вопросами.

«Я чувствую себя в безопасности и не переживаю, потому что муж берет все под контроль», — говорит она.

Лаура утверждает, что ек курс уже получил положительные отзывы. Некоторые клиентки, по ек словам, сообщают, что благодаря урокам смогли наладить отношения и решить семейные конфликты.

При этом проект вызвал волну критики в интернете. Основное недовольство, по словам самой Лауры, исходит от женщин, не разделяющих ее взглядов на брак и гендерные роли.

