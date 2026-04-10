В Башкирии молодые люди получили условные сроки за нападение на семью с детьми

Молодые хулиганы напугали семью с детьми в Башкирии и предстали перед судом

В Чекмагушевском районе Башкортостана молодые люди остановили семью с детьми и угрожали им оружием. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Инцидент произошел 11 августа 2025 года ночью на дороге Старопучкаково — Кашкарово. Как следует из материалов дела, группа молодых людей остановила автомобиль LADA Granta, в котором находились пять членов одной семьи, включая несовершеннолетнего и малолетнего ребенка.

Хулиганы были вооружены пневматическим автоматом, похожим на АК-74М, а также газобаллонным пистолетом «ПМ 49». Они приставляли стволы к голове отца семейства и целились в детей, выкрикивая угрозы.

Нападавших судили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в суде они полностью признали вину, раскаялись и получили условные сроки: 1 год 8 месяцев, 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев с испытательным периодом.

