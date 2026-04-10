В Норвегии рассказали, как относятся к российскому футболисту Хайкину

Журналист Сальтведт рассказал, что в Норвегии нет негатива по поводу Хайкина

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российскому вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину практически не демонстрируют негативного отношения в Норвегии. Его слова передает РИА Новости.

«В Норвегии практически нет негативной реакции на включение Хайкина в сборную. Он жил в стране задолго до начала войны, никогда не высказывался на политические темы и хорошо обосновался в Буде — вероятно, надолго», — сказал Сальтведт.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее в Норвегии заявили, что Хайкин еще может сыграть на ЧМ-2026.