Стало известно, что обсуждают Россия и США за закрытыми дверями

Россия и США могут в конфиденциальном формате обсуждать широкомасштабные договоренности и «конкретные действия» не только по Украине, но и по Кубе и Венесуэле. Не исключено обсуждение раздела энергорынка Европы между РФ и Штатами. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о конфиденциальных переговорах Москвы и Вашингтона.

«Переговоры переходят в полуконфиденциальный формат тогда, когда обсуждаются вообще-то уже конкретные действия, шаги, которые должны предпринять стороны для разрешения того или иного конфликта или какой-то ситуации», — подчеркнул эксперт.

Ордуханян не исключил, что Москва и Вашингтон конфиденциально обсуждают договоренности военно-технического, экономического и финансового форматов не только по Украине, но и по Кубе с Венесуэлой, а также вопросы энергетического характера, связанные с Европой.

«Я искренне надеюсь, что сейчас Россия и Америка обсуждают, как они поделят энергорынок Европы. Я думаю, это тоже очень важный момент, так что в данной ситуации, я надеюсь, вырабатывается общая платформа по вопросам, которые имеют первоочередное значение и для Соединенных Штатов, и для России. Я думаю, что еще, безусловно, обсуждается ситуация с Кубой. Я надеюсь в этом тоже есть договоры. Мы не должны бросать Кубу. И я думаю (это мое предположение), что Сергей Викторович Лавров и, естественно, наш верховный, они предложат определенный выход из этой ситуации, чтобы Америка еще и там не завязла. Я думаю, что еще обсуждается ситуация с Венесуэлой по поводу наших инвестиций, в какой-то степени не только наших, но и место Китая на рынке», — отметил американист.

До этого глава Сергей Лавров заявил, что контакты по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально.

По его словам, Москва долго не видела перспектив возобновления диалога по Украине, так как американские посредники сейчас заняты другими вопросами. В переговорах возникала пауза, так как у США одна группа посредников для всех направлений внешней политики.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам по Украине.