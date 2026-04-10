Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал Кубка мира

Российские ватерполисты обыграли Бразилию и вышли в четвертьфинал Кубка мира

Сборная России по водному поло победила команду Бразилии в матче 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира в мальтийской Гзире.

Игра завершилась со счетом 16:10 (2:2, 5:2, 5:3, 4:3). Таким образом, российская команда прошла в четвертьфинал Кубка мира.

На следующем этапе соперником россиян станет победитель пары Франция — Португалия. Турнир завершится 13 апреля.

Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф, который начнется 10 апреля.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

Ранее сборная России разгромила команду ЮАР в матче Кубка мира.