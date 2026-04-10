Брюссель перестал финансировать центр, помогавший украинским беженцам

Городские власти Брюсселя перестали финансировать и выселили крупнейший в стране центр «Голос украинцев». Об этом сообщает Euractiv.

«Почти через четыре года работы комитет украинских беженцев «Голос украинцев», расположенный в евроквартале Брюсселя, закрылся с 1 апреля», — рассказал координатор центра Павел Кошка.

Центр закрылся после получения уведомления об освобождении от обязанностей коммунальной службы Брюссельского столичного региона.

Организация занималась помощью для украинских беженцев: предоставлял психологическую поддержку на украинском языке, языковые курсы, юридические консультации.

Восьмиэтажное здание, в котором был расположен центр, находится в частной собственности, однако расходы покрывались брюссельскими деньгами. Отмечается, что годовой бюджет центра составлял €800 тыс., ежемесячные расходы, в том числе на коммунальные услуги — €30 тыс.

В феврале сообщалось, что чешское движение «Свобода и прямая демократия» готовит законопроект, который предусматривает ужесточение для украинских беженцев так называемой «временной защиты», предоставляющей им право на проживание, работу, медпомощь и образование.

Ранее стало известно, где в Европе меньше всего хотят видеть украинских беженцев.

 
Теперь вы знаете
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
