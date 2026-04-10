Сбер вошел в число победителей премии «Наш вклад»

Сбер четвертый год подряд стал лауреатом премии «Наш вклад»

Проекты Сбера четвертый год подряд получили высокую оценку экспертного совета премии «Наш вклад», сообщает пресс-служба банка.

В финал премии вошли 13 социально-экономических инициатив Сбера в поддержку семи национальных проектов, среди которых «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Спорт России» и другие.

Всего в проекты Сбера вовлечены более 150 тыс. сотрудников банка, волонтеров и благополучателей.

Один из проектов банка «Деменция.net» объединяет 28 тыс. людей старшего возраста из 62 регионов России. Проект направлен на повышение осведомленности о когнитивном здоровье и профилактике деменции.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, все соцпроекты банка проверяются на долгосрочный эффект.

«Для нас это принципиально, поскольку важно не просто помочь здесь и сейчас, но и запустить маховик изменений, который будет работать годами. У нас мощное волонтерское движение, которое продолжает расти: в нем состоит уже больше 40 тыс. сотрудников, они подключаются к сотням благотворительных и социальных инициатив», — сказал он.

Ведяхин добавил, что признание премии «Наш вклад» является большой ценностью для Сбера и стимулом для дальнейшего развития социальных инициатив.