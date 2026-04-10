Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Сбер вошел в число победителей премии «Наш вклад»

Сбер четвертый год подряд стал лауреатом премии «Наш вклад»
Сбер

Проекты Сбера четвертый год подряд получили высокую оценку экспертного совета премии «Наш вклад», сообщает пресс-служба банка.

В финал премии вошли 13 социально-экономических инициатив Сбера в поддержку семи национальных проектов, среди которых «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Спорт России» и другие.

Всего в проекты Сбера вовлечены более 150 тыс. сотрудников банка, волонтеров и благополучателей.

Один из проектов банка «Деменция.net» объединяет 28 тыс. людей старшего возраста из 62 регионов России. Проект направлен на повышение осведомленности о когнитивном здоровье и профилактике деменции.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, все соцпроекты банка проверяются на долгосрочный эффект.

«Для нас это принципиально, поскольку важно не просто помочь здесь и сейчас, но и запустить маховик изменений, который будет работать годами. У нас мощное волонтерское движение, которое продолжает расти: в нем состоит уже больше 40 тыс. сотрудников, они подключаются к сотням благотворительных и социальных инициатив», — сказал он.

Ведяхин добавил, что признание премии «Наш вклад» является большой ценностью для Сбера и стимулом для дальнейшего развития социальных инициатив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
