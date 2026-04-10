В Иране оценили возможность уничтожения научного потенциала страны США и Израилем

Удары Израиля и США по университетам не уничтожат научный потенциал Ирана. Об этом РИА Новости заявил иранский министр науки, исследований и технологий Хосейн Симаи Сарраф.

Он подчеркнул, что молодежь, профессора и исследователи Ирана воссоздадут инфраструктуру науки и образования.

«Разрушив несколько зданий, невозможно уничтожить научную инфраструктуру. Наша молодежь, наши профессора и исследователи будут ее восстанавливать с еще большим упорством и опираясь на более современные технологии», — указал министр.

Сарраф отметил, что иранская наука имеет прочные основы: в стране живет несколько миллионов выпускников высших учебных заведений, на сегодняшний день в университетах обучается миллион студентов. Кроме того, в Иране работают десятки тысяч профессоров и исследователей.

Министр добавил, что Соединенные Штаты и Израиль, потерпев неудачу в противостоянии с иранскими военнослужащими, переключились на гражданских с целью «измотать людей».

