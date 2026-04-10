Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране оценили возможность уничтожения научного потенциала страны США и Израилем

Shutterstock

Удары Израиля и США по университетам не уничтожат научный потенциал Ирана. Об этом РИА Новости заявил иранский министр науки, исследований и технологий Хосейн Симаи Сарраф.

Он подчеркнул, что молодежь, профессора и исследователи Ирана воссоздадут инфраструктуру науки и образования.

«Разрушив несколько зданий, невозможно уничтожить научную инфраструктуру. Наша молодежь, наши профессора и исследователи будут ее восстанавливать с еще большим упорством и опираясь на более современные технологии», — указал министр.

Сарраф отметил, что иранская наука имеет прочные основы: в стране живет несколько миллионов выпускников высших учебных заведений, на сегодняшний день в университетах обучается миллион студентов. Кроме того, в Иране работают десятки тысяч профессоров и исследователей.

Министр добавил, что Соединенные Штаты и Израиль, потерпев неудачу в противостоянии с иранскими военнослужащими, переключились на гражданских с целью «измотать людей».

До этого стало известно, что переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке, которые должны пройти в Пакистане, не начнутся до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на Ливан.

Ранее журналисты узнали составы делегаций США и Ирана на переговорах в Пакистане.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!