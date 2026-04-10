Начальник уволил «заболевшего» сотрудника, узнав, что тот ходил на концерт

В Италии начальник уволил 52-летнего «заболевшего» сотрудника, узнав, что тот отправился на концерт. Об этом сообщает Leggo.

Инцидент произошел 26 июня 2024 года, однако разбирательство шло до сих пор. Мужчина написал руководителю, что не может выйти на работу из-за сильной диареи и приложил медицинскую справку. Однако начальство мужчины узнало, что он на самом деле в это время ехал в автобусе в Бари с друзьями на выступление певца Васко Росси. Попутчики подтвердили его присутствие, опровергнув какие-либо проблемы со здоровьем. После этого инцидента мужчину уволили.

Сотрудник попытался оспорить свое увольнение в суде, пытаясь оправдать свое отсутствие медицинскими справками Однако в результате судья по трудовым спорам установил, что поведение работника нанесло непоправимый ущерб доверительным отношениям с работодателем. Увольнение признали законным и мужчину обязали оплатить судебные издержки в размере €5000.

Ранее россиян предупредили об увольнении за 15-минутное опоздание на работу.

 
