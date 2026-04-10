От взрыва во Владикавказе пострадали восемь человек, в том числе ребенок

От взрыва на складе в Северной Осетии пострадали 8 человек

В результате ЧП во Владикавказе пострадали восемь человек. Об этом сообщил минздрав РСО-Алания в Telegram-канале.

Отмечается, что шестерых пострадавших направили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), еще одного — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП). Среди пострадавших есть ребенок, он доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). В настоящий момент его состояние стабильное, проводятся необходимые обследования.

«На месте ЧП во Владикавказе работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа», — сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. Силы и средства ГУ МЧС России по РСО – Алания привлечены по повышенному второму рангу сложности. На место направлено шесть бригад скорой медицинской помощи, сообщил глава Северной Осетии.

До этого сообщалось, что в здании в районе улицы Августовских Событий во Владикавказе после взрыва произошел пожар. Очевидцы сообщали о «белых вспышках» и «хлопках».

