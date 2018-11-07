В США избиратели пожаловались на четырехчасовые очереди из-за сломанных урн

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Пользователь твиттера Jake Offenhartz на своей странице написал, что избиратели на одном из участков в Бруклине ждали в очереди четыре часа, чтобы отдать голос на промежуточных выборах в конгресс США.

По его словам, чтобы развлечь скучающую очередь, одна из женщин призвала всех устроить «волну». Соответствующее видео опубликовано на странице пользователя.

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Как отмечается, причиной очередей стали неполадки в работе машин для голосования на избирательном участке в церкви Святой Сесилии, однако, по данным газеты The New York Times, на длинные очереди и поломки на участках жалуются избиратели по всей стране.

Исполнительный директор Совета по выборам в Нью-Йорке полагает, что длинные очереди свидетельствуют о «здоровой и крепкой демократии».

«Когда люди не приходят на избирательные участки, нет и очередей, а когда много людей приходят проголосовать, появляются очереди, правильно?», — заявил Райан.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил посты об охоте на нелегалов на избирательных участках в США.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.