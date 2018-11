В США избиратели пожаловались на четырехчасовые очереди из-за сломанных урн

Пользователь твиттера Jake Offenhartz на своей странице написал, что избиратели на одном из участков в Бруклине ждали в очереди четыре часа, чтобы отдать голос на промежуточных выборах в конгресс США.

По его словам, чтобы развлечь скучающую очередь, одна из женщин призвала всех устроить «волну». Соответствующее видео опубликовано на странице пользователя.

Как отмечается, причиной очередей стали неполадки в работе машин для голосования на избирательном участке в церкви Святой Сесилии, однако, по данным газеты The New York Times, на длинные очереди и поломки на участках жалуются избиратели по всей стране.

Исполнительный директор Совета по выборам в Нью-Йорке полагает, что длинные очереди свидетельствуют о «здоровой и крепкой демократии».

«Когда люди не приходят на избирательные участки, нет и очередей, а когда много людей приходят проголосовать, появляются очереди, правильно?», — заявил Райан.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил посты об охоте на нелегалов на избирательных участках в США.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

At St. Cecilia's in Greenpoint, where some voters have been waiting up to FOUR HOURS because of broken machines. To lift spirits, one woman just convinced everyone to do the wave pic.twitter.com/RvdHwLQMQf