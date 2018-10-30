Умер кот-мем NONONO Cat

Хозяин кота Маркиза из Перми, ролик NONONO Cat с которым стал мемом, сообщил,что его пришлось усыпить. Об этом сообщает местное издание 59.ru.

«С прискорбием сообщаю, что мой кот Маркиз известный как «nonono cat» умер. Прожил достойную кошачью жизнь. Осталось два месяца до 16 лет... У него стали отказывать почки и печень... После сильного приступа решили его не мучить и усыпили. Расставание с котом было очень тяжелым, так как был любимым членом семьи», — сообщил хозяин кота.

Ролик с котом, который говорит фразу «no-no-no-no» (нет-нет-нет-нет — англ.), собрал почти 12 млн просмотров.