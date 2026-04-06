Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

ИИ сократил время МРТ-сканирования с 23 до 9 минут

Сергей Мирный/РИА Новости

В Амстердаме в онкологическом центре Антони ван Левенгука внедрили искусственный интеллект, который сократил время МРТ-сканирования с 23 до девяти минут. Новое программное обеспечение помогает ускорить преобразование данных сканера в качественные изображения, что снижает нагрузку на пациентов и повышает пропускную способность больницы. Об этом сообщает NL Times.

МРТ требует от пациентов длительного пребывания в тесной и шумной обстановке, при этом важно оставаться неподвижным. Движения тела, включая работу сердца, легких и кишечника, могут размазывать изображение, ухудшая его качество.

«Программное обеспечение с помощью интеллектуальных алгоритмов рассчитывает, что именно должно быть показано на снимках. Таким образом, вы быстрее получаете качественное изображение», — объяснила радиолог Доенджа Ламбрегт.

Сокращение времени сканирования не только облегчает процедуру для пациентов, но и улучшает качество снимков. Теперь обследования проходят быстрее, а изображения получаются более четкими, поскольку меньше смазываются из-за непроизвольных движений.

Кроме того, система оптимизирует работу персонала.

«Мы уже видим, что можем проводить на восемнадцать обследований в неделю больше, чем раньше. Раньше нам приходилось назначать их на вечер или выходные, но теперь их можно выполнять в течение дня», — отметила Ламбрегт. Медицинский персонал также получает больше времени на паузы и внимание каждому пациенту.

Перед внедрением нового программного обеспечения центр провел тестирование, сканируя сотрудников с использованием старого и нового алгоритма, чтобы убедиться в надежности и безопасности технологии.

Ранее ученые обнаружили у инсульта аномальное влияние на мозг.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!