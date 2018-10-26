Ассанж отказался следовать требованиям Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать правила поведения, которые для него составили власти Эквадора. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

17 октября стало известно, что от Ассанжа, который проживает в эквадорском посольстве в Лондоне, потребовали меньше писать в интернете и самостоятельно убираться в комнате.

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По данным EFE, основатель WikiLeaks отказался соблюдать протокол поведения от властей Эквадора и в знак протеста также отказался получать пароли для выхода в интернет.

Джулиан Ассанж укрывается в эквадорском посольстве с 2012 года. В 2011 году британские власти постановили выслать его в Швецию, где он обвиняется в изнасиловании.