Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Беспилотники атаковали Псковскую область

Ведерников: в Псковской области БПЛА атаковали инфраструктуру города Великие Луки
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в Max.

Он отметил, что все оперативные службы были переведены в экстренный режим работы.

Губернатор попросил местных жителей не подходить к окнам, а также укрыться в здании или помещении.

Утром 18 февраля Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией страны. Самое большое количество беспилотников — 21 дрон — было сбито над Брянской областью. По шесть дронов уничтожены над Белгородской областью и Крымом.

18 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары. По словам местных жителей, над городом работали средства противовоздушной обороны. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!