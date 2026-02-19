Беспилотники атаковали Псковскую область

Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в Max.

Он отметил, что все оперативные службы были переведены в экстренный режим работы.

Губернатор попросил местных жителей не подходить к окнам, а также укрыться в здании или помещении.

Утром 18 февраля Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией страны. Самое большое количество беспилотников — 21 дрон — было сбито над Брянской областью. По шесть дронов уничтожены над Белгородской областью и Крымом.

18 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары. По словам местных жителей, над городом работали средства противовоздушной обороны. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.