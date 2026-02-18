Размер шрифта
Зеленского остался разочарован переговорами в Женеве

Зеленского разочаровали переговоры с Россией и США в Женеве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского разочаровали итоги трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Женеве. Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале.

Зеленский хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля.

«Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно», — сказал он.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.
 
