Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Черном море исчезло рыболовецкое судно

Рыболовецкое судно с болгарским капитаном исчезло в Черном море
Андрей Шапран/РИА Новости

В Черном море бесследно исчезло рыболовецкое судно с известным болгарским капитаном Христо Спасовым, который ранее 10 лет судился с румынским правительством. Об этом сообщает ONovini.

В публикации отмечается, что на судне находились Спасов, его сын и еще один член экипажа. Связь с кораблем была потеряна, сигнал бедствия с него не поступал. В районе пропажи возле болгарского побережья бушует шторм.

В публикации отмечается, что из-за риска обледенения к поискам не получается привлечь самолеты. В поисковой операции участвуют катера местной погранполиции и фрегат ВМС Болгарии.

В 2011 году власти Румынии задержали судно Спасова возле берегов страны. Капитан был обвинен в незаконной ловле рыбы. Спасов выступил против обвинений, утверждая, что у него есть специальное разрешение на ловлю. Спустя год капитана оправдали, ему удалось добиться освобождения судна из-под ареста. Из-за судебных тяжб Спасов обанкротился и распилил лодку на металлолом — а потом обратился в Страсбургский суд с обвинениями против правительства Румынии. Капитану удалось выиграть дело.

До этого сообщалось, что несколько десятков рыбаков на льдине уносит в море в Сахалинской области.

Ранее в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед на озере.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!