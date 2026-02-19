В Черном море исчезло рыболовецкое судно

В Черном море бесследно исчезло рыболовецкое судно с известным болгарским капитаном Христо Спасовым, который ранее 10 лет судился с румынским правительством. Об этом сообщает ONovini.

В публикации отмечается, что на судне находились Спасов, его сын и еще один член экипажа. Связь с кораблем была потеряна, сигнал бедствия с него не поступал. В районе пропажи возле болгарского побережья бушует шторм.

В публикации отмечается, что из-за риска обледенения к поискам не получается привлечь самолеты. В поисковой операции участвуют катера местной погранполиции и фрегат ВМС Болгарии.

В 2011 году власти Румынии задержали судно Спасова возле берегов страны. Капитан был обвинен в незаконной ловле рыбы. Спасов выступил против обвинений, утверждая, что у него есть специальное разрешение на ловлю. Спустя год капитана оправдали, ему удалось добиться освобождения судна из-под ареста. Из-за судебных тяжб Спасов обанкротился и распилил лодку на металлолом — а потом обратился в Страсбургский суд с обвинениями против правительства Румынии. Капитану удалось выиграть дело.

