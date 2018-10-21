NY Times: наследный принц Саудовской Аравии собрал «армию троллей»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и его ближайшие советники создали в Эр-Рияде организацию, на которую работают «сотни» троллей. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, сотрудники организации распространяют в сети информацию по запросу властей. Отмечается, что они работают с твиттером, а также публикуют данные в чатах WhatsApp и Telegram. В газете рассказали, что сотрудники данной организации получают около $3 тыс. в месяц.

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По информации NY Times, саудовские власти начали устраивать кампании в соцсетях против критиков саудовского правительства со времен «арабской весны» 2010 года. Саудовские тролли в первую очередь уделяли внимание войне в Йемене и теме прав женщин в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что если администрации социальных сетей находят поддельные аккаунты, то их создатели сразу же открывают новые.

Также в газете добавили, что эта организация занималась сетевой критикой оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, смерть которого саудиты признали в субботу, 21 октября.

В 2017 году сообщалось, что Саудовская Аравия сняла запрет на звонки в мессенджерах.