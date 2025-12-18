Обезьяна набросилась на уборщика в зоопарке и откусила ему палец

В индийском зоопарке обезьяна напала на уборщика и откусила ему палец

В зоопарке Дели сотруднику наложили 24 шва после нападения обезьяны, животное атаковало мужчину во время уборки вольера. Об этом сообщает портал The Week.

Уборщик Бхайрав Пратап Сингх вошел в вольер, чтобы убрать мусор. Внезапно на него набросилась обезьяна. Примат атаковал мужчину со спины, повалил его на землю и искусал.

Пострадавший получил многочисленные травмы, ему пришлось наложить 24 шва. Обезьяна откусила мужчине палец. Известно, что уборщик работает в зоопарке 13 лет, он уже подвергался нападению животных и пережил атаку тигра.

По данным сотрудников зоопарка, во время происшествия были нарушены к правила безопасности. Согласно инструкциям, в вольере вместе с уборщиком всегда должен находиться смотритель, однако Сингха отправили работать в одиночку.

До этого львица загрызла 19-летнего юношу в зоопарке в городе Жуан-Песоа в Бразилии. Молодой человек взобрался на стену высотой более 6 м в зоопарке и, используя дерево, спустился в вольер львицы. В результате атаки юноша не выжил. Предположительно, он имел психическое расстройство.

Ранее медведь атаковал сотрудника сафари-парка, учуяв запах корма.