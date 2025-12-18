На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владивостокец избил дочь-школьницу за то, что та не отвечала на звонки

Mash: во Владивостоке отец избил дочь-школьницу за то, что она не брала трубку
Telegram-канал Amur Mash

Во Владивостоке мужчина избил малолетнюю дочь на улице из-за того, что та не брала трубку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Харьковской — на детской площадке мужчина бил и пинал малолетнюю девочку. Местные жители стали очевидцами этой картины и вызвали на место полицейских.

В ходе проверки выяснилось, что девочка после занятий в школе решила прогуляться, но никого об этом не предупредила. Ребенок не отвечал на телефонные звонки и никаким образом не выходил на связь.

Отец стал искать девочку и, когда нашел, напал на нее. Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной профилактическую беседу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Амурской области отец избил и связал пьяную дочь-подростка.

