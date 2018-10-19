Патриарх Кирилл предупредил об опасности гаджетов

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что злоупотребление гаджетами может иметь негативные последствия для детей. Слова священнослужителя передает РИА «Новости».

По словам Кирилла, злоупотребление детьми «электронными играми» является «огромной ошибкой» их родителей.

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«Кажется, ну что особенного: ребенок сидит в этом своем гаджете и все время там играет? Но это очень плохой симптом, и это нужно преодолевать», — посчитал Кирилл.

Он выразил мнение, что церковь должна «многое поменять» в сознании родителей и учителей, чтобы они, в частности, постарались оградить детей от постоянного желания «получать удовольствие».

«Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее посвящать все свои силы получению удовольствия», — подчеркнул Кирилл.

Он отметил, что подвиг возможен, когда человек «отказывается» от себя. По мнению Кирилла, если люди перестанут совершать подвиги, то россияне не смогут «защищать родину» и решать проблемы, связанные с «ограничением нашего комфорта».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл обзавелся аккаунтом в Instagram.