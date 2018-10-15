Для Ассанжа составили правила поведения на десять страниц

Посольство Эквадора в Лондоне подготовило для основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, с 2012 года скрывающегося в здании эквадорской дипмиссии в британской столице, протокол поведения объемом десять страниц. Об этом пишет интернет-портал Codigo Vidrio.

Как отмечается, свод правил с 13 октября регулирует общение Ассанжа с внешним миром, порядок визитов и оказания медпомощи.

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Так, для посещения основателя Wikileaks необходимо заблаговременно отправить по электронной почте запрос посольству Эквадора, которое имеет право посетителю отказать. В день его могут навестить не более трех гостей.

Как отмечается, выходить в интернет и звонить Ассанжу можно только через Wi-Fi посольства. В дипмиссии также напомнили о запрете на политические заявления, которые могут быть расценены как вмешательство в дела других государств. За нарушение последнего правила его могут лишить убежища.

Также сообщается, что врачи будут навещать Ассанжа раз в три месяца, расходы на медобслуживание ему предстоит взять на себя.

Ранее агентство Press Agency рассказало, что Джулиану Ассанжу частично восстановили доступ к коммуникациям.