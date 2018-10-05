Пользователям «ВКонтакте» раскрыли принципы работы с их данными

Руководство социальной сети «ВКонтакте» в специальном разделе объяснило пользователям, каким образом обрабатываются запросы чиновников и судов по размещенным данным.

В частности, в материале говорится о том, что в соответствии с российским законодательством суды и правоохранительные органы имеют право запрашивать сведения о пользователях на этапе оперативно-розыскной деятельности, на стадии предварительного расследования и в процессе судебного разбирательства.

Реклама

Отмечается, что правоохранительные органы могут без разрешения суда потребовать предоставить им адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации страницы, номер его мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю изменения имени пользователя и связанного с ним номера мобильного телефона, время и IP-адрес публикации конкретного контента, историю блокировок страницы пользователя, а также его обращений в службу поддержки, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу.

В соцсети подчеркнули, что полиция не обязана раскрывать причину запроса, а сама компания не может предупредить о нем из-за необходимости сохранения тайны следствия. В компании подчеркнули, что переписка пользователей может быть предоставлена правоохранительным органам только по решению суда.

Читайте также материал «Газеты.Ru» об уголовных делах из-за постов в социальных сетях.