Госучреждения Филиппин переходят на четырехдневную рабочую неделю

Филиппины сократят рабочую неделю до четырех дней, чтобы сэкономить энергию на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, цитируя президента страны Фердинанда Маркоса — младшего.

«Сокращенная рабочая неделя будет временной и не коснется тех, кто оказывает экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства, которые обеспечивают непосредственную поддержку населению», — заявил президент.

В публикации отмечается, что конфликт в Ближневосточном регионе приводит к росту мировых цен на топливо, поэтому Филиппины вынуждены сокращать потребление энергии.

Так, правительственные учреждения должны сократить потребление электроэнергии и расходы на топливо на 10—20%.

До этого стало известно, что цены на нефть продолжают стремительно расти, поскольку закрытие Ормузского пролива сохраняется, блокируя поток энергоносителей из Ближнего Востока. Средняя цена на обычный бензин по данным AAA 6 марта выросла еще на семь центов, до $3,32 за галлон.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее движение судов через Ормузский пролив сократилось на 90% из-за напряженности на Ближнем Востоке.