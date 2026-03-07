Размер шрифта
Общество

Госучреждения Филиппин переходят на четырехдневную рабочую неделю

Филиппины вводят сокращенную рабочую неделю из-за конфликта на Ближнем Востоке
Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Филиппины сократят рабочую неделю до четырех дней, чтобы сэкономить энергию на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, цитируя президента страны Фердинанда Маркоса — младшего.

«Сокращенная рабочая неделя будет временной и не коснется тех, кто оказывает экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства, которые обеспечивают непосредственную поддержку населению», — заявил президент.

В публикации отмечается, что конфликт в Ближневосточном регионе приводит к росту мировых цен на топливо, поэтому Филиппины вынуждены сокращать потребление энергии.

Так, правительственные учреждения должны сократить потребление электроэнергии и расходы на топливо на 10—20%.

До этого стало известно, что цены на нефть продолжают стремительно расти, поскольку закрытие Ормузского пролива сохраняется, блокируя поток энергоносителей из Ближнего Востока. Средняя цена на обычный бензин по данным AAA 6 марта выросла еще на семь центов, до $3,32 за галлон.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее движение судов через Ормузский пролив сократилось на 90% из-за напряженности на Ближнем Востоке.

 
