WSJ: Google могла изменить алгоритмы поиска, чтобы помешать миграционной политике Трампа

В 2017 году сотрудники корпорации Google обсуждали вмешательство в алгоритмы своей поисковой системы, чтобы оказать негативное влияние на миграционную политику президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю корпоративную почту.

Отмечается, что сотрудники Google обсуждали вмешательство в поисковые алгоритмы через несколько дней после того, как в январе 2017 года Трамп подписал указ «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты». Этот документ ввел жесткие меры в отношении мигрантов, включая полный запрет на въезд мусульман из ряда стран.

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Сотрудники Google хотели изменить работу своего поисковика, чтобы он чаще показывал пользователям ссылки на проиммиграционные организации и государственные организации, которые занимаются вопросами иммиграции.

Также они хотели обязать поисковую систему показывать заранее заготовленные результаты, если пользователи запрашивали информацию по словам, которые, по мнению разработчиков, связаны с жесткой миграционной политикой Трампа. Среди них называются слова «ислам», «мусульманин», «Мексика», «Иран» и другие.

Представитель корпорации в свою очередь заявила, что идеи из писем сотрудников никогда не применялись на практике.

«Google никогда не манипулировала поиском», — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Google позволяет сторонним приложениям собирать данные из писем пользователей.